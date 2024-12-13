Лебедев: бойцы ВС РФ ударили в направлении Бурштынской ТЭС на Украине

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Пророссийский подпольщик Сергей Лебедев заявил об ударе в направлении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины. Об этом сообщили журналисты РИА Новости.
«Прилетело в направлении Бурштынской ТЭС, итоги выясняем, было много искр», — пояснил координатор сопротивления.Перед этим стало известно, что в Киеве экстренно отключают электроэнергию в разных частях города. По сообщению официальных украинских источников, ситуация сохранится до конца дня. Уточняется, что меры приняты в целях экономии и помощи энергосистеме республики.
Кроме того, представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил про массированный ракетный удар по Украине.
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