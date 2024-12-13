Лебедев: бойцы ВС РФ ударили в направлении Бурштынской ТЭС на Украине

Участвующие в штурмах военные из Корейской народной демократической республики (КНДР) имеют отличную подготовку, владеют любым оружием, быстро и слаженно выполняют боевые задачи. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военкор Юрий Котенок со ссылкой на источник в Курской области.