Командующим группировкой «Восток» назначили генерал-лейтенанта Иванаева

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Командующим российской группировкой войск «Восток» назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев. Информация следует из пресс-релиза Минобороны России о поездке министра обороны Андрея Белоусова в зону ответственности группировки.
Иванаев в качестве главы группировки доложил Белоусову об итогах работы «Востока» за месяц. Уточняется, что российские бойцы взяли под контроль 7 населенных пунктов и участок в 300 квадратных километров.
Ранее данный пост занимал Михаил Носулев. 52-летний Иванаев же ранее занимал должность командующего 20-й общевойсковой армией.
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Екатерина Коршунова