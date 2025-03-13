Бывший премьер Украины назвал единственный вариант долгосрочного мира с Россией

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Единственным вариантом для долгосрочного мира России и Украины является смена нацистского политического режима в Киеве. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его словам, на данный момент в заключении мирного соглашения заинтересованы лишь Россия и США.
«Все, что сейчас есть на Украине: и Верховная рада, и Зеленский, и вот эти Порошенки-Тимошенки... Они что, в мире заинтересованы? Зачем им мир нужен — чтобы сделаться нулем политическим?» — пояснил Азаров в разговоре с RT.В свою очередь профессор НИУ ВШЭ, политолог Марат Баширов рассказал, как после переговоров США и Украины в Джидде будет развиваться переговорный процесс. В беседе с Общественной Службой Новостей аналитик отметил, что несмотря на оказанное давление со стороны американцев на украинскую делегацию, Киев необязательно будет во всем подчиняться Вашингтону. По его мнению, Украина представляет собой множество элитных групп.
«Украина сейчас не едина. Там есть несколько элитных групп. Есть группы, которые понимают, что если война закончится, то им конец. Есть группы, которые хотят сохранить то, что они взяли во время войны. Есть группы, которые хотят вернуться и вернуть то, что у них отняли во время войны. Там очень много разных интересов», — поделился политолог.Читайте также:
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