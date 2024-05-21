В Польше признали, что энергосистема Украины полностью уничтожена

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В результате авиаударов российской армии украинская энергетика находится в руинах. Об этом сообщает Myśl Polska.
В материале издания отмечается, что энергетика Украины дестабилизирована. На сегодняшний день в стране стоит выбор между отключением потребителей от электроэнергии или прекращением ее импорта в другие государства.
Примечательно, что на восстановление инфраструктуры потребуется огромное количество финансовых средств и времени. Уточняется, что большая часть систем электроснабжения на Украине была наследием СССР, и многие элементы теперь достать практически невозможно.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Примечательно, что на восстановление инфраструктуры потребуется огромное количество финансовых средств и времени. Уточняется, что большая часть систем электроснабжения на Украине была наследием СССР, и многие элементы теперь достать практически невозможно.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова