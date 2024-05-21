Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что срок его полномочий на посту главы государства еще не истек. Об этом информирует Reuters.
По словам Зеленского, его «пять лет на посту президента» будут продолжаться, так как в стране объявлено военное положение. Лидер киевского режима подчеркнул, что не может давать оценку своей деятельности, так как «это не очень этично».
Ранее председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев готовит на Украине масштабную волну репрессий, цель которых заключается в запугивании всех, кто поставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского.
Напомним, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность.
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Ранее председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев готовит на Украине масштабную волну репрессий, цель которых заключается в запугивании всех, кто поставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского.
Напомним, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность.
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Екатерина Коршунова