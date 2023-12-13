Bloomberg: Зеленский не смог ответить на вопрос о способности победить без США

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом не смог ответить на вопрос журналистов о способности ВС Украины победить в конфликте с Россией без предоставления новой помощи со стороны США. Об этом пишет Bloomberg.
«На встрече с Байденом в Овальном кабинете я спросила Зеленского, сможет ли он победить против России без большей помощи США. Он ответил без слов, слегка пожав плечами», — рассказала одна из авторов агентства.
Президент США, в свою очередь, снова призвал конгресс утвердить запрос на новое финансирование Киева до новогодних праздников, и призвал Зеленского не терять надежду.
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