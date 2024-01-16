Боец «Азова»* приговорен к пожизненному заключению за расстрел машины с семьей

Расчёты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили разведывательный дрон ВСУ «Фурия», который вёл воздушную разведку вблизи российских позиций на Артёмовском направлении СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Во время боевого дежурства наши бойцы обнаружили воздушную цель и идентифицировали её, как украинский беспилотник «Фурия». Расчет взял цель на сопровождение и уничтожил пуском ракеты из ПЗРК «Верба».

«Сильно влияют погодные условия, но мы всегда на дежурстве — несем службу. Наблюдаем за нашим чистым небом», — рассказал один из ивановских десантников — старший стрелок-зенитчик с позывным «Леший».



