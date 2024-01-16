Боец «Азова»* приговорен к пожизненному заключению за расстрел машины с семьей

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Суд ДНР приговорил к пожизненному заключению бойца «Азова»*, который расстрелял автомобиль с семьей из Мариуполя.
Верховный суд Донецкой народной республики вынес пожизненный приговор 25-летнему старшему пулеметчику отдельного отряда специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Национальной гвардии Украины Сергея Михайленко.
Мужчина расстрелял автомобиль с семьей из Мариуполя, пишет «Лента.ру», ссылаясь на Генпрокуратуру России.
Михайленко будет отбывать наказание в колонии особого режима.
19 марта 2022 года подсудимый в Мариуполе нашёл гражданский автомобиль. А потом вместе со старшим боевой позиции открыл стрельбу из автоматов.
В результате обстрела двое мужчин, женщина и 3-летний мальчик погибли на месте. Еще двое детей и бабушка смогли спастись.
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*запрещенная в России террористическая организация
**признана экстремисткой на территории РФ
Мужчина расстрелял автомобиль с семьей из Мариуполя, пишет «Лента.ру», ссылаясь на Генпрокуратуру России.
19 марта 2022 года подсудимый в Мариуполе нашёл гражданский автомобиль. А потом вместе со старшим боевой позиции открыл стрельбу из автоматов.
В результате обстрела двое мужчин, женщина и 3-летний мальчик погибли на месте. Еще двое детей и бабушка смогли спастись.
Читайте также:
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*запрещенная в России террористическая организация
**признана экстремисткой на территории РФ
Мария Фирсова