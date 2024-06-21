Боец Москвич: «краповые береты» в зоне СВО столкнулись с новой хитростью ВСУ

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Боец центра специального назначения «Витязь» Росгвардии с позывным «Москвич» заявил, что ВСУ стали использовать на FPV-дронах гироскопы, из-за чего их сложнее выследить и обезвредить. Об этом сообщает РИА Новости.
Военнослужащий рассказал, что гироскоп обеспечивает стабилизацию беспилотного летательного аппарата. Благодаря этому БПЛА может плавно приземляться и выжидать момент для нанесения удара с выключенными моторами.
«Москвич» отметил, что со стороны кажется, будто у дрона села батарейка, однако это далеко не так, если есть движение рядом, то беспилотник оживает. Боец «Витязя» подчеркнул, что солдаты ВС РФ нередко находят разведывательные дроны украинской армии с автопилотом.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Москвич» отметил, что со стороны кажется, будто у дрона села батарейка, однако это далеко не так, если есть движение рядом, то беспилотник оживает. Боец «Витязя» подчеркнул, что солдаты ВС РФ нередко находят разведывательные дроны украинской армии с автопилотом.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова