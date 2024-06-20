Расчет ТОС «Солнцепек» уничтожает боевиков ВСУ в зоне СВО

Видео: Telegram-канал Минобороны России
Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Новороссийского горного соединения Воздушно-десантных войск.
Отмечается, что сокрушительные удары по позициям украинских боевиков в районе Вербового наносятся с помощью 220-мм термобарических снарядов. Они выжигают укрытия, наблюдательные и опорные пункты противника, а также схроны с боеприпасами.
В российском военном ведомстве пояснили, что работать в ночное время суток расчетам боевых машин приходится чаще, чем днем. Уточняется, что это безопаснее и дополнительно создает эффект неожиданности для ВСУ.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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В российском военном ведомстве пояснили, что работать в ночное время суток расчетам боевых машин приходится чаще, чем днем. Уточняется, что это безопаснее и дополнительно создает эффект неожиданности для ВСУ.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова