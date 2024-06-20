Российский дрон снял, как украинский БПЛА убил сдававшегося в плен солдата ВСУ

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Солдат ВСУ решил сдаться и пошел за российским беспилотником, но сослуживцы атаковали его при помощи дрона и убили. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Инцидент произошел на Северском направлении. Отмечается, что украинский военный решил спасти свою жизнь и сдался десантникам из 106-й Тульской дивизии ВС РФ. На опубликованных кадрах можно заметить, как боевик ВСУ шел по дороге к российским позициям, следуя за дроном.
Уточняется, что в определенный момент украинский солдат остановился и начал махать руками, и в это же время к нему подлетел и взорвался запущенный его сослуживцами FPV-дрон. Украинский солдат погиб на месте.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Уточняется, что в определенный момент украинский солдат остановился и начал махать руками, и в это же время к нему подлетел и взорвался запущенный его сослуживцами FPV-дрон. Украинский солдат погиб на месте.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова