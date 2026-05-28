Боец «Шторм-1» рассказал, как обманул военного ВСУ кирпичом под Воздвижевкой
Военнослужащий отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» с позывным «Пара» заявил, что во время боя под Воздвижевкой обманул украинского военного, использовав кирпич вместо гранаты. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, во время штурма он применил отвлекающий маневр, чтобы вынудить противника покинуть укрытие. Боец крикнул, что бросает гранату, после чего украинский военный запаниковал. Как рассказал собеседник агентства, этих секунд хватило для ликвидации противника. Он назвал такой прием рабочим методом.
Минобороны России 27 мая сообщило, что силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
