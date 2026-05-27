Гагарина требует отмены санкций ЕС через суд

27 мая 2026, 18:10

Суд ЕС зарегистрировал второй иск певицы Полины Гагариной об отмене санкций

Певица Полина Гагарина обратилась в Суд Европейского союза с повторным иском об отмене персональных санкций, введенных против нее Евросоюзом. Как пишет «МК», второе дело зарегистрировали 25 мая под номером T-314/26 «Гагарина против Совета ЕС». Ответчиком выступает Совет Евросоюза, следует из данных судебной базы.





Первый иск артистка подала вскоре после введения ограничений. Он все еще находится в стадии рассмотрения.



ЕС включил Гагарину в санкционный список в июне 2024 года. В обосновании Брюссель сослался на ее участие в концертах и мероприятиях в поддержку политики российских властей, в том числе на выступление в честь годовщины присоединения Крыма.



Детали требований и позиции сторон пока не раскрываются. Других подробностей нет.



