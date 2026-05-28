Более десяти человек пострадали от ударов ВСУ по ДНР
В течение прошедшего дня украинские вооруженные формирования несколько раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР). О последствиях в своем Телеграм-канале рассказал глава региона Денис Пушилин.
В результате серии ударов ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей. Чиновник уточнил, что среди пострадавших — девять сотрудников МЧС.
«Одиннадцать мирных жителей республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин.
По уточненной информации, во время ликвидации возгорания в Макеевке, вызванного атакой БПЛА, пострадали восемь спасателей. Кроме того, местного жителя госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из ближайших больниц. При повторном ударе беспилотника пострадал еще один сотрудник МЧС, добавил Пушилин. Также помощь понадобилась мужчине из Горловки, которого ранило взрывоопасным предметом, сброшенным с украинского дрона.