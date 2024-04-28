Боец СВО из Сербии пожаловался на отсутствие выплат за ранения

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Сербский доброволец Александр Йокич, защищающий Донбасс с 2021 года и участвовавший в боях за Мариуполь и под Угледаром, пожаловался на отсутствие выплат за два ранения, которые были получены в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Йокич приехал в ДНР сразу же после окончания школы. Он участвовал в боях за Мариуполь и в марте 2022 года был тяжело контужен.
Второе ранение военный получил в мае того же года во время штурма «Азовстали». Сербский доброволец спасал раненых сослуживцев и попал под минометный обстрел.
Как рассказал Йокич, за первое ранение ему пообещали выплату при условии, что он получит российское гражданство, перечислять бойцу выплаты за второе ранение отказались, так как он якобы травмировался по неосторожности, а не из-за обстрела.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дополнительные и социальные выплаты, установленные президентом РФ Путиным для поддержки семей участников СВО, должны своевременно и гарантированно дойти до военных
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Второе ранение военный получил в мае того же года во время штурма «Азовстали». Сербский доброволец спасал раненых сослуживцев и попал под минометный обстрел.
Как рассказал Йокич, за первое ранение ему пообещали выплату при условии, что он получит российское гражданство, перечислять бойцу выплаты за второе ранение отказались, так как он якобы травмировался по неосторожности, а не из-за обстрела.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дополнительные и социальные выплаты, установленные президентом РФ Путиным для поддержки семей участников СВО, должны своевременно и гарантированно дойти до военных
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Екатерина Коршунова