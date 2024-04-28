В Николаевской и Хмельницкой областях Украины прозвучали взрывы

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В Николаевской и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы. Об этом в своем в Telegram-канале написал местный градоначальник Александр Сенкевич.
Подробности о пострадавших и разрушениях не уточняются. В областях действует воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что ночью взрывы произошли в Киевской и Харьковской областях, а также в городе Днепр. В Днепропетровской области Украины повреждения получила энергетическая инфраструктура.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что ночью взрывы произошли в Киевской и Харьковской областях, а также в городе Днепр. В Днепропетровской области Украины повреждения получила энергетическая инфраструктура.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова