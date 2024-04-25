Фото: сайт Кремля
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинцев повернуть поставляемое США оружие против режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что настало время «восстания порабощенного украинского народа». По мнению Шеремета, действия, которые осуществляет президент Украины Владимир Зеленский под руководством Запада, ведут к абсолютному исчезновению украинской нации.
Депутат указал на коррупцию в стране, особенно подчеркнув, что украинский лидер возвел правовой нигилизм в ранг официальной политики.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
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Депутат указал на коррупцию в стране, особенно подчеркнув, что украинский лидер возвел правовой нигилизм в ранг официальной политики.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
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Екатерина Коршунова