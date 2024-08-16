Боец ВС РФ «Черкес» рассказал, почему решил отправиться на СВО из запаса

Видео: МИнобороны РФ
Боец ВС РФ «Черкес» из Ханты-Мансийского округа отправился в зону спецоперации из запаса, подписав контракт с Минобороны РФ, и стал обладателем трех Орденов мужества.
«Как-то сразу пришел к мнению, что необходимо помочь государству и подписал контракт. Семья поддержала. При подписании контракта в Ханты-Мансийском округе в 2022 году я получил 250 тысяч рублей. В прошлом году губернатор издал указ о выплатах 150 тысяч каждые два месяца», — рассказал «Черкес».
На сегодняшний день единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. При выполнении боевых задач в СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей ежемесячно. Также предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год, а также полная компенсация военной пенсии. Кроме того, есть выплаты и за полученные награды.
Российский боец также отметил, что государством ему предоставлены льготы на обучение ребенка и на коммунальные услуги.
В зоне спецоперации при выполнении боевых задач российский боец дважды был ранен. При этом он является обладателем трех орденов мужества.
«В ходе контрнаступления украинских националистов командир батальона получил осколочное ранение. Я принял командование на себя. Также получил контузию, но остался на позициях. Тогда мы атаку противника отбили, позиции свои сохранили, уничтожили до 20 неонацистов, технику противника и вышли из боя победителями», — отметил «Черкес».
Он подчеркнул, что считает первоочередной задачей защиту своего Отечества, своих семей, детей и их будущего.
Напомним, дети защитников родины обеспечиваются местами в детских садах, бесплатным питанием в школах и путевками в санатории. Кроме того, дети участников СВО имеют возможность обучаться на бюджете в лучших учебных заведениях страны. При этом дети раненых и погибших военных могут поступить в ВУЗ без вступительных экзаменов.
Те, кто подписали контракт с Минобороны РФ, сделали свой выбор осознанно. Они понимают, что родина нуждается в них в критический момент для страны. Участники СВО – настоящие патриоты России.
«Мы необходимы здесь. Здесь и куются те самые мужчины, и мы можем понять, чего мы стоим, на что мы способны именно здесь», — заключил российский боец.
Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: +7 495 990 7777.
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Элина Позднякова