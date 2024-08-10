Выплаты, льготы и поддержка детей: что даёт контракт с Минобороны России

Видео: Минобороны России
Министерство обороны России продолжает набор граждан на службу по контракту.
Участники специальной военной операции на Украине – это настоящие патриоты, отправившийся на защиту своей страны. Их труд достойно оплачивается государством. При заключении контракта с оборонным ведомством гражданин получает единовременную выплату в размере от 800 тысяч рублей. При выполнении боевых задач в зоне СВО солдату ежемесячно выплачиваются ещё 210 тысяч рублей. Также предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты до одного миллиона рублей в год.
Государство оказывает поддержку и семьям участников СВО. Их дети получают бюджетные места в лучших вузах страны. Ими установлены специальные квоты на программы бакалавриата и специалитета в размере 10% от общего количества бюджетных мест в конкретном учебном заведении.
Также контрактникам предоставляется льготная ипотека для приобретения жилья. Часть суммы будет выплачена с использованием государственных средств.
Кроме того, участникам СВО предлагается широкий спектр федеральных и региональных льгот. В частности, бойцы могут получить статус ветерана боевых действий, их детям выдаётся направление на посещение оздоровительных учреждений, оплачивается школьное питание, организуется бесплатное посещение кружков и спортивных секций. Также компенсируются средства, потраченные на оплату коммунальных услуг, и многое другое.
Узнать больше о службе по контракту можно на сайте контрактмо.рф или по телефону +7 495 990 77 77.
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Государство оказывает поддержку и семьям участников СВО. Их дети получают бюджетные места в лучших вузах страны. Ими установлены специальные квоты на программы бакалавриата и специалитета в размере 10% от общего количества бюджетных мест в конкретном учебном заведении.
Также контрактникам предоставляется льготная ипотека для приобретения жилья. Часть суммы будет выплачена с использованием государственных средств.
Кроме того, участникам СВО предлагается широкий спектр федеральных и региональных льгот. В частности, бойцы могут получить статус ветерана боевых действий, их детям выдаётся направление на посещение оздоровительных учреждений, оплачивается школьное питание, организуется бесплатное посещение кружков и спортивных секций. Также компенсируются средства, потраченные на оплату коммунальных услуг, и многое другое.
Узнать больше о службе по контракту можно на сайте контрактмо.рф или по телефону +7 495 990 77 77.
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Анастасия Чинкова