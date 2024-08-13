«Мы все стоим друг за друга»: боец ВС РФ рассказал о СВОих в зоне спецоперации

Видео: Минобороны РФ
Бойцы ВС РФ защищают родину также, как защищают свою семью. Рядовой Максим Анисимов рассказал о СВОих в зоне проведения российской спецоперации.
Все участники и ветераны СВО являются патриотами России. Они сделали свой выбор осознанно и отправились на защиту интересов своей родины, подписав контракт с Минобороны РФ.
Российские военные понимают, что сейчас родина нуждается в них, и делают все для защиты своих семей и страны.
При заключении контракта назначается единовременная выплата от государства и региона. Она составляет не менее 800 тыс. рублей. Кроме того, бойцы ежемесячно получают от 210 тысяч рублей. Существуют также дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год. За получение наград также предусмотрены различные выплаты.
Тем временем, пока военные выполняют свой долг в зоне СВО, государство заботится об их семьях. Дети участников СВО обеспечиваются бюджетными местами в лучших вузах страны, при этом дети раненых и погибших могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.
Также дети военнослужащих обеспечиваются бесплатными обедами в школе, получают путевки в санатории, бесплатно посещают все кружки и секции. При этом участники СВО могут взять льготную ипотеку и приобрести достойное жилье, а государство компенсирует расходы на коммунальные услуги.
Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: +7 495 990 7777.
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«Защищаешь семью, также должен защищать родину. СВОи — это товарищи, которые отдадут последнее за тебя. Когда по тебе пули летают и прибегает товарищ спасать тебя, рискует жизнью своей, это очень чувствуется и ценится. Поэтому мы все стоим друг за друга», — рассказал Анисимов.
Российские военные понимают, что сейчас родина нуждается в них, и делают все для защиты своих семей и страны.
При заключении контракта назначается единовременная выплата от государства и региона. Она составляет не менее 800 тыс. рублей. Кроме того, бойцы ежемесячно получают от 210 тысяч рублей. Существуют также дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год. За получение наград также предусмотрены различные выплаты.
Тем временем, пока военные выполняют свой долг в зоне СВО, государство заботится об их семьях. Дети участников СВО обеспечиваются бюджетными местами в лучших вузах страны, при этом дети раненых и погибших могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.
Также дети военнослужащих обеспечиваются бесплатными обедами в школе, получают путевки в санатории, бесплатно посещают все кружки и секции. При этом участники СВО могут взять льготную ипотеку и приобрести достойное жилье, а государство компенсирует расходы на коммунальные услуги.
Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: +7 495 990 7777.
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Элина Позднякова