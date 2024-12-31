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В плен ВС РФ в районе Торецка в ДНР попал британский наёмник Хэйден Уильям Девич. Он сдался в плен в необычных условиях, случайно наткнувшись на российского бойца под обстрелом.
Кадры с допросом бойца ВСУ из Великобритании опубликовал канал Соловьёв Live.
Отмечается, что военный родом из Саутгемптона. Почти половину жизни 29-летний Дэвис служил в Королевском полку ВС Британии. Был с командировками в Канаде, Германии, на Кипре и в Афганистане.
Однако в 2023 году его выгнали из войск из-за наркотиков, также у бойца были проблемы с психикой. Он долго не мог найти работу на гражданке, поэтому принял решение отправиться на Украину, где вступил в Иностранный легион.
Его быстро разочаровала служба в ВСУ, поскольку во взводе тяжёлого вооружения самого вооружения не было. У военных были только два пулемёта и гранатомёт без треноги.
Во время одного из боёв Дэвис услышал взрывы и забежал в здание. Там находился российский военный, который спрятал его в безопасном месте и дал сигарету. После этого британский наёмник сдался в плен.
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Отмечается, что военный родом из Саутгемптона. Почти половину жизни 29-летний Дэвис служил в Королевском полку ВС Британии. Был с командировками в Канаде, Германии, на Кипре и в Афганистане.
Однако в 2023 году его выгнали из войск из-за наркотиков, также у бойца были проблемы с психикой. Он долго не мог найти работу на гражданке, поэтому принял решение отправиться на Украину, где вступил в Иностранный легион.
Его быстро разочаровала служба в ВСУ, поскольку во взводе тяжёлого вооружения самого вооружения не было. У военных были только два пулемёта и гранатомёт без треноги.
Во время одного из боёв Дэвис услышал взрывы и забежал в здание. Там находился российский военный, который спрятал его в безопасном месте и дал сигарету. После этого британский наёмник сдался в плен.
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Анастасия Чинкова