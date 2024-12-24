СК РФ возбудил дело против вторгшегося в Курскую область наёмника из Норвегии

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Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении гражданина Королевства Норвегия Аслана Очерхаджиева. Он в составе наёмнического подразделения ВСУ участвовал во вторжении в Курскую область.
Этот викинг кавказского происхождения заочно подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта) и частью 3 статьи 359 УК РФ (наёмничество), указано в сообщении СК РФ.
Следователи установили, что Очерхаджиев лично принимает участие в боевых действиях на стороне Украины на территории Российской Федерации. Он и другие представители наёмнических формирований в составе ВСУ незаконно пересекли государственную границу РФ. В целях устрашения они совершали многочисленные преступления против мирного населения российского региона.
Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Очерхаджиева и его соучастников.
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Следователи установили, что Очерхаджиев лично принимает участие в боевых действиях на стороне Украины на территории Российской Федерации. Он и другие представители наёмнических формирований в составе ВСУ незаконно пересекли государственную границу РФ. В целях устрашения они совершали многочисленные преступления против мирного населения российского региона.
Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Очерхаджиева и его соучастников.
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Александр Бойцов