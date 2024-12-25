Наемника из Латвии осудят в ДНР за участие на стороне ВСУ в боях против ВС РФ

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Латвийца Рониса Зигмарса заочно обвинили по статье об участии наемника в вооруженном конфликте, проинформировали «Ленту.ру» в прокуратуре Донецкой народной республики.
По информации следователей, обвиняемый с августа 2022 по май текущего года воевал за украинских боевиков, находясь в составе военизированного подразделения.
Фигуранта обеспечили всем необходимым снаряжением, затем он прошел соответствующую подготовку. Зигмарс принимал участие в боевых действиях против силовиков Донбасса, за что получил сумму в более чем полтора миллиона рублей. Наемник сейчас в международном розыске.
Несколько дней назад сообщалось, что в Донбассе заочно осудят наемника из Литвы.
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Фигуранта обеспечили всем необходимым снаряжением, затем он прошел соответствующую подготовку. Зигмарс принимал участие в боевых действиях против силовиков Донбасса, за что получил сумму в более чем полтора миллиона рублей. Наемник сейчас в международном розыске.
Несколько дней назад сообщалось, что в Донбассе заочно осудят наемника из Литвы.
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Никита Кротов