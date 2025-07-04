Боец ВСУ сбежал из части и прошел 100 км для сдачи в плен ВС РФ
Бывший солдат 91-й отдельной Охтырской бригады ВСУ Александр Постоенко сбежал из воинской части и прошел около 100 километров ради того, чтобы сдаться в плен российской армии. Об этом боец рассказал ТАСС.
«Я взял вещи простые и вышел из части. Ходил я 20 дней - Запорожье, Днепропетровск, потом опять в Запорожье попал, потом вышел на Искру на Донецкую область. И так вот [шел], пока не вышел на хлопцев русских», — рассказал агентству Постоенко.
Как отметил экс-боец ВСУ, его забрали на фронт сотрудники территориального центра комплектования в Днепропетровской области. Данное ведомство является аналогом военкомата на Украине. Мужчину задержали прямо на улице, а после раненного доставили из под Красноармейска.
Сейчас Постоенко является членом отряда имени Мартына Пушкаря. Данное подразделение состоит из бывших военнослужащих ВСУ, которые приняли решение перейти на сторону ВС РФ.