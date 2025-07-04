Боец ВСУ сбежал из части и прошел 100 км для сдачи в плен ВС РФ

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Бывший солдат 91-й отдельной Охтырской бригады ВСУ Александр Постоенко сбежал из воинской части и прошел около 100 километров ради того, чтобы сдаться в плен российской армии. Об этом боец рассказал ТАСС.



«Я взял вещи простые и вышел из части. Ходил я 20 дней - Запорожье, Днепропетровск, потом опять в Запорожье попал, потом вышел на Искру на Донецкую область. И так вот [шел], пока не вышел на хлопцев русских», — рассказал агентству Постоенко.

Как отметил экс-боец ВСУ, его забрали на фронт сотрудники территориального центра комплектования в Днепропетровской области. Данное ведомство является аналогом военкомата на Украине. Мужчину задержали прямо на улице, а после раненного доставили из под Красноармейска.

Сейчас Постоенко является членом отряда имени Мартына Пушкаря. Данное подразделение состоит из бывших военнослужащих ВСУ, которые приняли решение перейти на сторону ВС РФ.
Иван Мусатов

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