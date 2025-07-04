Боец ВСУ сбежал из части и прошел 100 км для сдачи в плен ВС РФ

04 июля 2025, 01:37

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Бывший солдат 91-й отдельной Охтырской бригады ВСУ Александр Постоенко сбежал из воинской части и прошел около 100 километров ради того, чтобы сдаться в плен российской армии. Об этом боец рассказал ТАСС.







«Я взял вещи простые и вышел из части. Ходил я 20 дней - Запорожье, Днепропетровск, потом опять в Запорожье попал, потом вышел на Искру на Донецкую область. И так вот [шел], пока не вышел на хлопцев русских», — рассказал агентству Постоенко.