Перешедшим на сторону РФ бойцам ВСУ передали трофейное оружие НАТО
Перешедшим на российскую сторону бывшим солдатам ВСУ передали трофейное оружие НАТО. Об этом рассказал РИА Новости боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Пальма.
«Сегодня группировка войск «Восток» передаёт натовское вооружение отряду Мартына Пушкаря для освобождения наших территорий», — рассказал солдат агентству.
Отряд Мартына Пушкаря состоит из бывших бойцов ВСУ, которые перешли на стороны РФ. Преимущественно здесь находятся уроженцы Запорожской области. Как пояснил один из военных отряда, оружие НАТО является для них более привычным, ведь на нем они обучались в Польше.