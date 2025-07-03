ТАСС: ряд стран потребовали от Киева хоронить наемников на Украине
Ряд иностранных государств потребовали от киевских властей хоронить наемников на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«По имеющейся у нас информации, целый ряд иностранных государств требует от официального Киева захоронения наемников именно на украинской территории», — передает агентство слова источника.
Как пояснили изданию, данное требование связано с тем, что страны не хотят получать тела своих граждан, убитых на территории Украины.
Ранее сообщалось, что Германия планирует заключить тайную сделку с США по вооружению ВСУ. Планируется, что Берлин передаст Киеву американские системы Patriot, за которые заплатит сам.