ТАСС: ряд стран потребовали от Киева хоронить наемников на Украине

03 июля 2025, 23:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Ряд иностранных государств потребовали от киевских властей хоронить наемников на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.







«По имеющейся у нас информации, целый ряд иностранных государств требует от официального Киева захоронения наемников именно на украинской территории», — передает агентство слова источника.