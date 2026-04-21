Боевик ВСУ вел разведку в Харьковской области, переодевшись в гражданскую одежду
Врио командира штурмового отряда с позывным «Закат» сообщил, что при освобождении Волчанских Хуторов штурмовики «Севера» задержали бойца ВСУ в гражданской одежде. Военный пытался затеряться среди местных и вел разведку. Об этом пишет РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что в селе оставались в основном пенсионеры. Из-за этого молодого мужчину быстро заметили. По оценке «Заката», штурм шел поэтапно. Украинские силы отступили и оставили мирных жителей без помощи. Бойцы 128-й отдельной мотострелковой бригады оказали людям первую медицинскую помощь. Сейчас военные выводят их в безопасное место и готовят к эвакуации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
