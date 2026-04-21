Герасимов: ВС РФ полностью освободили территорию ЛНР
ВС РФ полностью освободили ЛНР. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов во время выступления на пункте управления общевойскового объединения «Южной» группировки войск.
По его словам, военные взяли под контроль всю территорию республики. Герасимов также отметил, что украинское командование пытается скрыть свои неудачи на фронте с помощью информационной кампании, заявляя о якобы возвращении 480 квадратных метров территории.
При этом российские войска продолжают активное наступление в направлении Славянска и Краматорска — они находятся в 12 и 7 километрах от восточных окраин этих городов соответственно. Кроме того, ВС РФ взяли под контроль более 75% Новопавловки в Днепропетровской области.
Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд в Москве назначил 16 лет колонии украинскому боевику Антону Зайцеву за вторжение в Курскую область и теракт.
