В Ярославской области накрыли сеть помощников украинских мошенников
ФСБ России сообщила о задержании в Ярославской области участников трех межрегиональных групп. По версии силовиков, они помогали украинским колл-центрам выманивать у россиян деньги для последующего использования в интересах ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
Оперативники выяснили, что фигуранты наладили работу GSM-шлюзов и сим-боксов. Через эту технику злоумышленники подменяли звонки и обманывали людей по телефону. Во время обысков в Ярославле силовики изъяли четыре сим-бокса, свыше двух тысяч сим-карт и другое оборудование. Следователи возбудили три уголовных дела по части 3 статьи 274.3 УК России. Фигурантов отправили под стражу. По этой статье им грозит до шести лет лишения свободы.
Читайте также: