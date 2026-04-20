Боевик ВСУ Зайцев получил 16 лет колонии за вторжение в Курскую область и теракт
Второй Западный окружной военный суд в Москве назначил 16 лет колонии украинскому боевику Антону Зайцеву за вторжение в Курскую область и теракт. Об этом пишет РИА Новости.
Главная военная прокуратура РФ уточнила, что мужчине 39 лет. Он служил оператором радиостанции в 129-й отдельной бригаде территориальной обороны вооруженных формирований Украины. Первые три года осужденный проведет в тюрьме. Остальной срок он отбудет в колонии строгого режима.
Суд счел, что фигурант устроил теракт вместе с сообщниками по предварительному сговору. Следствие установило, что 27 марта 2025 года он взял автомат и шесть гранат, сел в бронированный автомобиль и вместе с сослуживцами пересек границу. Группа вошла в Суджанский район Курской области. Нападавшие захватили под вооруженный контроль населенный пункт Гуево.
По версии следствия, участники рейда мешали работе органов власти и местного самоуправления. Еще они запугивали мирных жителей и противодействовали российским военным. Через два дня бойцы ВС РФ задержали Зайцева. После этого дело передали в суд.
