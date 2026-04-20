В ДНР раскрыли число раненых после атак ВСУ

20 апреля 2026, 14:34

Омбудсмен Морозова: за неделю в ДНР от атак ВСУ ранены 24 человека

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что с 13 по 19 апреля из-за атак ВСУ в республике ранения разной степени тяжести получили 24 человека, среди них один ребенок. Об этом пишет РИА Новости.