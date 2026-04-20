В ДНР раскрыли число раненых после атак ВСУ

Омбудсмен Морозова: за неделю в ДНР от атак ВСУ ранены 24 человека
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что с 13 по 19 апреля из-за атак ВСУ в республике ранения разной степени тяжести получили 24 человека, среди них один ребенок. Об этом пишет РИА Новости.



Омбудсмен уточнила, что общее число жителей с травмами за весь период вооруженной агрессии со стороны ВСУ достигло 16 394. В этот список вошел 1051 ребенок.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

