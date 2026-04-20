Гражданка Германии собиралась совершить теракт в Пятигорске по заданию Киева
Центр общественных связей ФСБ сообщил о срыве теракта в Пятигорске. По версии ведомства, к атаке привлекли гражданку Германии 1969 года рождения и радикала из Центральной Азии 1997 года рождения. Об этом пишет РИА Новости.
Следствие считает, что женщина несла в рюкзаке самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Мощность заряда, по оценке силовиков, составила 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Целью злоумышленников стал объект правоохранительных органов.
В ФСБ утверждают, что мужчина должен был привести СВУ в действие дистанционно. Организаторы фактически отправили женщину на смерть. Атаку злоумышленники хотели устроить утром, чтобы увеличить число жертв.
По информации спецслужбы, действия фигуранта координировали сотрудники украинских служб. Они представились участниками одной из международных террористических организаций, запрещенных в России. Силовики добавили, что гражданка Германии участвовала и в мошеннических схемах как дроппер.
Читайте также: