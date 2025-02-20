Боевики ВСУ употребляли наркотики перед боями в Курской области

Российские бойцы в Курской области нашли у убитых боевиков ВСУ пакетики с наркотиками среди личных вещей, благодаря которым они не чувствуют боли и страха. Об этом сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на командира батальона с позывным «Странник», передает ТАСС.