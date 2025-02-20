Боевики ВСУ употребляли наркотики перед боями в Курской области

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
Российские бойцы в Курской области нашли у убитых боевиков ВСУ пакетики с наркотиками среди личных вещей, благодаря которым они не чувствуют боли и страха. Об этом сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на командира батальона с позывным «Странник», передает ТАСС.
По его словам, почти у каждого убитого боевика ВСУ найдены наркотические средства. Пакетики с тремя таблетками они хранят рядом с документами.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба и первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что российские военные освободили уже более 800 кв. км территории, ранее занятой ВСУ. Это составляет около 64% от площади, контролируемой противником в начале конфликта.
Читайте также:
В Генштабе назвали число убитых и раненых в 2024 году бойцов ВСУ
Военный РФ угнал БМП на глазах у солдат ВСУ
Путину доложили о пересечении бойцами ВС РФ границы с Украиной в Курской области
«При использовании данного препарата мы видели, что, когда под ноги бросали гранату, даже после взрыва противник продолжал действовать, ни на что не обращая внимания. Магазин в него выпускали — продолжал действовать», — рассказал «Странник».Боец также показал трофеи — оружие западного производства, которое было захвачено при освобождении одного из сел курского приграничья.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба и первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что российские военные освободили уже более 800 кв. км территории, ранее занятой ВСУ. Это составляет около 64% от площади, контролируемой противником в начале конфликта.
Читайте также:
В Генштабе назвали число убитых и раненых в 2024 году бойцов ВСУ
Военный РФ угнал БМП на глазах у солдат ВСУ
Путину доложили о пересечении бойцами ВС РФ границы с Украиной в Курской области
Элина Позднякова