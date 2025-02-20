Военный РФ угнал БМП на глазах у солдат ВСУ

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Российский военный с позывным Зарик из подразделения «Эспаньола» в зоне СВО угнал украинскую БМП, которая позже была восстановлена и введена в строй.
По данным RT, инцидент произошел в 2023 году, когда группа Зарика обнаружила подбитую машину ВСУ, возвращаясь с задания. Боевая машина оказалась частично исправной: работали первая и задняя передачи. Это позволило эвакуировать технику на российские позиции.
В октябре 2024 года «Радио 1» писало о то, как танкисты ВС РФ угнали украинский танк, мешавший прорыву обороны в Курахово.
Ранее сообщалось, что норвежский шахматист Магнус Карлсен выставил на аукцион джинсы, из-за которых был дисквалифицирован на чемпионате мира по рапиду в декабре 2024 года. На данный момент цена, не включающая в себя транспортировку товара, составляет US $7,600.00, т.е. около 681 000 рублей.
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«Когда я завел БМП, она была неуправляема. (...) На свой страх и риск доехали на ней до своих позиций», — говорил Зарик.Противник начал обстрел только после того, как БМП стала удаляться, но предотвратить угон не смог.
«Противник сначала не понял, что происходит, и только когда БМП стала удаляться, начал обстрел бронемашины. Но было уже поздно», — сообщил боец.Угнанную технику спрятали и отремонтировали в лесополосе. В результате БМП удалось поставить в строй.
В октябре 2024 года «Радио 1» писало о то, как танкисты ВС РФ угнали украинский танк, мешавший прорыву обороны в Курахово.
Ранее сообщалось, что норвежский шахматист Магнус Карлсен выставил на аукцион джинсы, из-за которых был дисквалифицирован на чемпионате мира по рапиду в декабре 2024 года. На данный момент цена, не включающая в себя транспортировку товара, составляет US $7,600.00, т.е. около 681 000 рублей.
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Мария Моисеева