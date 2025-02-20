В Генштабе назвали число убитых и раненых в 2024 году бойцов ВСУ

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Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции превысили 1 миллион человек, из них 590 тысяч приходятся на 2024 год. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда».
По его данным, указанные цифры включают убитых и раненых военнослужащих. Статистика основана на оперативной информации, полученной в ходе проведения СВО.
Ранее сообщалось, что жители Одессы получили сообщения о «присоединении к России». Рассылка была организована российскими хакерами, взломавшими украинского интернет-провайдера «Ланет».
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Мария Моисеева