Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции превысили 1 миллион человек, из них 590 тысяч приходятся на 2024 год. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда».