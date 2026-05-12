12 мая 2026, 14:14

Политолог Самонкин: Интервью Мендель о Зеленском было неслучайным

Признания бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель являются следствием борьбы за власть разных политических группировок. Так считает президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.





Напомним, Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором сделала несколько крупных заявлений о Зеленском, пишут argumenti.ru. Так, по ее словам, на переговорах в Стамбуле в 2022 году глава киевского режима согласился отдать Донбасс России. Кроме того, она подчеркнула, что Зеленский — «безумный актер, и все, что он говорит, оторвано от реальности и откровенная ложь».





«Многие видели, как он употребляет наркотики. Все эти люди говорили, что это был кокаин. Зеленский курил травку и отдыхал с друзьями из "Квартала 95" в Крыму уже после 2014 года», — приводит издание слова Мендель.

«Таким образом, противостояние двух политических кланов перешло из фазы взаимных упреков в социальных сетях в самое настоящее телевизионное шоу, в «бои гладиаторов», в топ-новости информационной повестки. И, конечно, появление интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону было неслучайным», — заключил Самонкин.