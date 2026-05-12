«Бои гладиаторов»: Политолог оценил интервью Мендель о Зеленском
Политолог Самонкин: Интервью Мендель о Зеленском было неслучайным
Признания бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель являются следствием борьбы за власть разных политических группировок. Так считает президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.
Напомним, Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором сделала несколько крупных заявлений о Зеленском, пишут argumenti.ru. Так, по ее словам, на переговорах в Стамбуле в 2022 году глава киевского режима согласился отдать Донбасс России. Кроме того, она подчеркнула, что Зеленский — «безумный актер, и все, что он говорит, оторвано от реальности и откровенная ложь».
«Многие видели, как он употребляет наркотики. Все эти люди говорили, что это был кокаин. Зеленский курил травку и отдыхал с друзьями из "Квартала 95" в Крыму уже после 2014 года», — приводит издание слова Мендель.
Она добавила, что в украинском правительстве есть люди, которые хотят мира, однако для Зеленского прекращение конфликта является «политическим самоубийством».
В разговоре с Общественной Службой Новостей Самонкин пояснил, что интервью Мендель опубликовали в рамках борьбы США и британо-европейской элиты. Эксперт уверен, что американские «республиканцы» хотят быстрее закончить конфликт на Украине, поэтому им важно дискредитировать Зеленского для его смены. При этом Европа также заговорила о желании начать переговоры с РФ, однако менять киевский режим они не хотят.
«Таким образом, противостояние двух политических кланов перешло из фазы взаимных упреков в социальных сетях в самое настоящее телевизионное шоу, в «бои гладиаторов», в топ-новости информационной повестки. И, конечно, появление интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону было неслучайным», — заключил Самонкин.