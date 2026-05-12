ТАСС: Россия вернула из плена 3,7 тыс. бойцов ВС РФ
Россия вернула из плена уже 3,7 тысячи бойцов. Это следует из материалов уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, подготовленных ко встрече с президентом Владимиром Путиным, пишет ТАСС.
Ранее в рамках передачи тел погибших Россия передала Украине 1000 тел украинских боевиков, получив взамен 41. Об этом сообщал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представляющий парламентскую координационную группу по вопросам СВО. Уточнялось, что стороны также планируют провести обмен военнопленными в ближайшее время.
Кроме того, предыдущие обмены состоялись 5 марта (200 на 200) и 6 марта (300 на 300). Они стали возможны при содействии США и ОАЭ.
Помимо этого, 10 апреля была информация, что очередной обмен пленными между Москвой и Киевом может состояться в апреле. Данные давал RT.
