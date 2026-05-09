Российский посол назвал одну из главных стран-спонсоров киевского режима
Посол Петраков: Австралия отправила Киеву военной помощи на $1,2 млрд
С 2022 года Канберра проспонсировала киевский режим приблизительно на 1,2 миллиарда долларов. Основной поток средств пошел на закупку вооружения, сообщил РИА Новости посол России в Австралии Михаил Петраков.
Дипломат утверждает, что поддержка включает поставки бронетехники, развертывание самолетов-разведчиков E-7A Wedgetail в Европе, а также участие в обучении украинских военнослужащих на территории Великобритании в рамках операции «Куду».
«С 2022 года Австралия выступала активным спонсором киевского режима. На данный момент совокупный объем ее так называемой "поддержки" составляет более 1,7 миллиарда австралийских долларов, что по нынешнему курсу – около 1,2 миллиарда долларов США», — заявил Петраков.