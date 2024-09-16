Бои в Курской области и продвижение ВС РФ у Покровска и Угледара: последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Армия России продолжает контрнаступление в Курской области, освобождая российские села от присутствия украинских боевиков. Противник несет тяжелые потери, но пока пытается удержать занятые позиции. Тем временем армия России продвигается в районе Покровска (Красноармейска) и продолжает операцию по окружению Угледара.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 16 сентября приводит редакция «Радио 1».
Общая обстановка в Курской области остаётся стабильно напряжённой. Появляются сообщения о том, что противник начал выводить наиболее боеспособные части с российской территории и заменять их на мобилизованных. При этом Telegram-канал «Военная хроника», опираясь на реальную обстановку в регионе, пишет, что действия ВСУ похожи на перегруппировку и переоценку обстановки после серии неудачных действий, чем на полноценный отход.
Тем временем армия России продолжает выдавливать украинских боевиков с направления Кореновского района. После освобождения Обуховки наши парни атакуют по направлению к Любимовке, охватывая ее с двух сторон. Взятие под контроль ее и соседнего Зеленого Шляха позволит отрезать от снабжения всю группировку противника на северном фланге. Также наши парни подошли к окраинам села Толстый Луг.
Однако противник не оставляет попыток прорвать оборону в Глушковском районе. Идут бои за Веселое.
В Суджанском районе был освобождён населённый пункт Борки.
Здесь ВС РФ продолжают наносить удары по мостам и путепроводам для снижения логистических возможностей противника. Идёт продвижение российских подразделений по линии Украинск — Михайловка. Севернее и восточнее населённого пункта Острое продолжаются боестолкновения.
В Селидово идут тяжелые бои на восточных окраинах. ВСУ ввели сюда основательные резервы, что позволяет противнику удерживать оборону в населенном пункте.
Украинский военный ресурс DeepState подтверждает успехи ВС РФ.
Продолжаются бои в районе Пречистовки и Золотой Нивы, однако продвижение российских сил несколько замедлилось. К востоку от Угледара продолжаются бои за территорию шахты «Южнодонбасская №3».
По словам журналиста Андрея Коца, ВС России приступили к окружению города. После захвата Богоявленки, военные ВСУ, находящиеся в Угледаре, окажутся в окружении. Осенняя распутица затруднит снабжение окружённых через поля, а опавшая листва лишит их укрытия в лесных насаждениях, считает военкор.
Тем временем ВС РФ штурмуют Водяное. Кроме того, идет зачистка Георгиевки. Также, ВС РФ ведут наступательные действия в Максимильяновке. Продолжаются бои в Украинске, большая часть города находится под контролем российских сил.
В Торецке наши бойцы продвигаются по улице Центральная вглубь городской застройки. До здания администрации города осталось буквально 500 метров.
Также идут бои в районе Нелеповки.
ВС РФ продолжают улучшать свои позиции на флангах, двигаясь по водоканалу. В самом городе пока значительных изменений на линии боевого столкновения не зафиксировано.
Севернее Часов Яра продолжаются бои у Григоровки.
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Российские военные готовят для ВСУ котел в Угледаре
Курская область
Общая обстановка в Курской области остаётся стабильно напряжённой. Появляются сообщения о том, что противник начал выводить наиболее боеспособные части с российской территории и заменять их на мобилизованных. При этом Telegram-канал «Военная хроника», опираясь на реальную обстановку в регионе, пишет, что действия ВСУ похожи на перегруппировку и переоценку обстановки после серии неудачных действий, чем на полноценный отход.
Тем временем армия России продолжает выдавливать украинских боевиков с направления Кореновского района. После освобождения Обуховки наши парни атакуют по направлению к Любимовке, охватывая ее с двух сторон. Взятие под контроль ее и соседнего Зеленого Шляха позволит отрезать от снабжения всю группировку противника на северном фланге. Также наши парни подошли к окраинам села Толстый Луг.
Однако противник не оставляет попыток прорвать оборону в Глушковском районе. Идут бои за Веселое.
В Суджанском районе был освобождён населённый пункт Борки.
Покровское направление
Здесь ВС РФ продолжают наносить удары по мостам и путепроводам для снижения логистических возможностей противника. Идёт продвижение российских подразделений по линии Украинск — Михайловка. Севернее и восточнее населённого пункта Острое продолжаются боестолкновения.
В Селидово идут тяжелые бои на восточных окраинах. ВСУ ввели сюда основательные резервы, что позволяет противнику удерживать оборону в населенном пункте.
Украинский военный ресурс DeepState подтверждает успехи ВС РФ.
«Российские войска захватили Галицыновку на Покровском направлении, а также продвинулись возле поселков Песчаное, Григорьевка, Острое и Георгиевка», — говорится в сообщении украинского паблика.
Угледарское направление
Продолжаются бои в районе Пречистовки и Золотой Нивы, однако продвижение российских сил несколько замедлилось. К востоку от Угледара продолжаются бои за территорию шахты «Южнодонбасская №3».
По словам журналиста Андрея Коца, ВС России приступили к окружению города. После захвата Богоявленки, военные ВСУ, находящиеся в Угледаре, окажутся в окружении. Осенняя распутица затруднит снабжение окружённых через поля, а опавшая листва лишит их укрытия в лесных насаждениях, считает военкор.
Тем временем ВС РФ штурмуют Водяное. Кроме того, идет зачистка Георгиевки. Также, ВС РФ ведут наступательные действия в Максимильяновке. Продолжаются бои в Украинске, большая часть города находится под контролем российских сил.
Торецкое направление
В Торецке наши бойцы продвигаются по улице Центральная вглубь городской застройки. До здания администрации города осталось буквально 500 метров.
«Очень нехорошая ситуация для противника в Торецке, который наши части шаг за шагом освобождают и откуда тоже можно ждать хороших новостей», — пишет военный аналитик Юрий Подоляка.
Также идут бои в районе Нелеповки.
Часовоярское направление
ВС РФ продолжают улучшать свои позиции на флангах, двигаясь по водоканалу. В самом городе пока значительных изменений на линии боевого столкновения не зафиксировано.
Севернее Часов Яра продолжаются бои у Григоровки.
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Элина Позднякова