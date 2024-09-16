Российские военные готовят для ВСУ котел в Угледаре

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Российские военные готовят для Вооруженных сил Украины котел в Угледаре. Об этом информирует РИА Новости.
По словам журналиста Андрея Коц, ВС России приступили к окружению города. После захвата Богоявленки, военные ВСУ, находящиеся в Угледаре, окажутся в окружении. Осенняя распутица затруднит снабжение окружённых через поля, а опавшая листва лишит их укрытия в лесных насаждениях.
Сообщается, что командование ВСУ попробует осуществить прорыв, но это может привести к аналогичной ситуации, которая произошла в Бахмуте. Отмечается, что потеря Угледара лишит Украину контроля над последним крупным городом на Южнодонецком направлении.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Появились кадры момента атаки Вооруженных сил Украины по Белгороду. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что командование ВСУ попробует осуществить прорыв, но это может привести к аналогичной ситуации, которая произошла в Бахмуте. Отмечается, что потеря Угледара лишит Украину контроля над последним крупным городом на Южнодонецком направлении.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Появились кадры момента атаки Вооруженных сил Украины по Белгороду. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова