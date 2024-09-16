Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Удары по живой силе и технике боевиков ВСУ нанесли российские военные, передает РИА Новости, ссылаясь на пророссийского подпольщика Сергея Лебедева.
«В городе Обухов (Киевская область. — Прим. ред.) и рядом с ним три прилета. Есть хорошее поражение живой силы и техники на «тайном» складе», — пояснил координатор сопротивления.
Он добавил, что под Киевом и в его пригородах было несколько серий ударов. В частности, в Фастове поражены склады на ж/д путях.
«Пригород Житомира, куда переместились бандеровцы из-под Николаева, получил два хороших удара», — отметил собеседник.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация украинской республики.
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Никита Кротов