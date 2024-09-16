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ВС РФ поразили объекты боевиков ВСУ в нескольких регионах Украины

Лебедев: ВС РФ поразили объекты боевиков ВСУ в нескольких регионах Украины
16 сентября 2024, 10:12
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Удары по живой силе и технике боевиков ВСУ нанесли российские военные, передает РИА Новости, ссылаясь на пророссийского подпольщика Сергея Лебедева.
«В городе Обухов (Киевская область. — Прим. ред.) и рядом с ним три прилета. Есть хорошее поражение живой силы и техники на «тайном» складе», — пояснил координатор сопротивления.

Он добавил, что под Киевом и в его пригородах было несколько серий ударов. В частности, в Фастове поражены склады на ж/д путях.



«Пригород Житомира, куда переместились бандеровцы из-под Николаева, получил два хороших удара», — отметил собеседник.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация украинской республики.

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Стало известно, что военные конфликты превратились в «мясорубку» из-за FPV-дронов
Российский доброволец Гусар: FPV-дроны превратили военные конфликты в мясорубку
16 сентября 2024, 09:39

Фото: iStock/vadimrysev

Российский доброволец, командир взвода БПЛА в бригаде «Эспаньола» с позывным Гусар рассказал, что FPV-дроны превратили военные конфликты в мясорубку. Об этом информирует «Лента.ру».
По его словам, дроны способны эффективно уничтожать живую силу. Он отметил, что контрмерами против их применения не обладает ни одна из сторон.

Доброволец пояснил, что неосведомлённые в боевых действиях люди часто называют БПЛА «всего лишь летающими противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР)», которых всегда было много в зонах боевых действий.

Гусар отметил, что это не так. По его словам, «это ПТУР, который стоит 40 000 рублей», поэтому он получил столь массовое распространение.

«БПЛА превратили войну из опасного приключения в настоящую мясорубку, перед которой мы бессильны», — пояснил он.

Военный предположил, что в будущем могут появиться эффективные средства радиолокационной борьбы, однако в ближайшее время этого ожидать не следует.

По его словам, пик эффективности БПЛА уже был преодолен. Доброволец выразил надежду, что вскоре как российская, так и украинская стороны осознают, что затраты на беспилотники превышают причиняемый ими ущерб.

Ранее сообщалось, что российские военные готовят для ВСУ котел в Угледаре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российские военные готовят для ВСУ котел в Угледаре
16 сентября 2024, 09:08

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные готовят для Вооруженных сил Украины котел в Угледаре. Об этом информирует РИА Новости.
По словам журналиста Андрея Коц, ВС России приступили к окружению города. После захвата Богоявленки, военные ВСУ, находящиеся в Угледаре, окажутся в окружении. Осенняя распутица затруднит снабжение окружённых через поля, а опавшая листва лишит их укрытия в лесных насаждениях.

Сообщается, что командование ВСУ попробует осуществить прорыв, но это может привести к аналогичной ситуации, которая произошла в Бахмуте. Отмечается, что потеря Угледара лишит Украину контроля над последним крупным городом на Южнодонецком направлении.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Появились кадры момента атаки Вооруженных сил Украины по Белгороду. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#Белгород
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Боевики ВСУ хотели расстрелять пенсионерку под Курском из-за телефона
Житель Фарахов: ВСУ угрожали расправой бабушке в Курской области из-за телефона
16 сентября 2024, 08:22

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Боевики Вооруженных сил Украины хотели расстрелять пенсионерку за использование мобильного телефона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из жителей приграничных районов региона Михаила Фарахова.
По его словам, боевики прислонили ей дуло к голове и сказали, что ходить нужно без телефона, иначе её расстреляют. Помимо этого, он рассказал, что ВСУ обстреливают регион регулярно.

«Хохлы стреляли. И по нам начали стрелять. Один дрон сбивается, тут же второй, потом снаряд сбивается. И так где-то в течение около двух часов. Хату задели, в сарай попали», — поделился мужчина.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

УФСБ сообщило о попытке ВСУ при помощи БПЛА атаковать детский сад в Донецке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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УФСБ сообщило о попытке ВСУ при помощи БПЛА атаковать детский сад в Донецке
16 сентября 2024, 08:19

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Военные ВСУ с помощью БПЛА пытались атаковать детский сад в Донецке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по ДНР.
Сообщается, что террористическая атака на здание детского сада была сорвана в Кировском районе. По данным УФСБ, российскими силами был перехвачен FPV-дрон, который боевики вооружили самодельным взрывным устройством.

Отмечается, что беспилотник пришлось уничтожать накладным зарядом из-за особенности конструкции взрывного устройства. Помимо этого, вблизи одного из промышленных объектов в Куйбышевском районе Донецка были посажены два разведывательных БПЛА.

Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины бьют оружием, которое получают от западных союзников, по детским садам и детским площадкам в Белгороде.

ВСУ выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России.

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Гладков: Белгород подвергся обстрелу, есть данные о попаданиях в жилые помещения
16 сентября 2024, 07:58

Фото: istockphoto/SergeyToronto

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород подвергся обстрелу со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, есть информация о возгорании автомобилей и попаданиях в жилые дома. Губернатор отметил, что выехал на место.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее сообщалось, что украинские военные бьют оружием, которое получают от западных союзников, по детским садам и детским площадкам в Белгороде.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские специалисты приступили к изучению боевых частей ракеты Storm Shadow
16 сентября 2024, 07:37

Фото: istockphoto/bpawesome

Российские специалисты приступили к изучению боевых частей ракеты Storm Shadow. Об этом информирует РИА Новости.
«Это донная часть боевой части ракеты Storm Shadow/SCALP. Донная часть основного боевого заряда. В ней находится взрыватель, промежуточный заряд, который инициирует боевую часть ракеты», — рассказал специалист.

По его словам, для пробития укреплений сначала активируется предзаряд, который кумулятивной струей пробивает отверстие, в котором затем срабатывает основная часть ракеты.

Он отметил, что это один из элементов боевой части ракеты. Она уничтожает фортификационные сооружения и живую силу. Помимо этого, были извлечены и другие части, которые еще предстоит изучить.

Storm Shadow — это англо-французская тактическая крылатая ракета большой дальности, представляющая собой модификацию французской ракеты SCALP-EG, адаптированную для использования с самолетами ВВС Великобритании. Первые успешные испытания прошли в 2000 году.

В настоящее время производством этой ракеты занимается компания MBDA Missile Systems, штаб-квартира которой находится во Франции, а также имеются представительства в Германии, Великобритании и Италии.

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#квартира
#ракета
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Военные ВС РФ уничтожил склады ВСУ под Киевом, сообщили в подполье
Подполье: ВС России ударили по Киевской области и пригороду, поражены склады ВСУ
16 сентября 2024, 07:22

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что военные ВС России нанесли удары по Киевской области и пригороду, в результате чего были поражены склады на железной дороге. Об этом информирует РИА Новости.
«Киевская область и пригород, получили несколько серий прилетов. Наконец по (городу — ред.) Фастову ударили, по складам на ж/д», — сообщил он.

Помимо этого, удары были нанесены по Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской и Днепропетровской областям Украины.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Ранее десантники 80-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в плен в Курской области, потребовали от киевских властей как можно скорее освободить их из плена.

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Ienta: Контрразведка задержала полковника Злого при попытке покинуть зону СВО
15 сентября 2024, 22:40

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Контрразведка задержала врио командира 87-го МСП 1-й бригады 51-й общевойсковой армии, где погибли бойцы с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Об этом сообщает Лена.ру со ссылкой на источник в Telegram. Сообщается, что полковник пытался покинуть зону СВО.
По данным источника, полковника с позывным «Злой» задержали на административной границе Луганской народной республики. Предполагается, что «Эрнеста» и «Гудвина» отправили в штурмовики из-за конфликта с полковником.

Ранее сообщалось о гибели на передовой бывшего главы воздушной разведки ДНР Дмитрия Лысаковского («Гудвин»). В телеграм-каналах опубликовали переписку, где утверждалось, что «Гудвина» вместе с сослуживцем «Эрнестом» «отправили в один конец».

В деталях и обстоятельствах гибели бойцов поручил разобраться Министр обороны Андрей Белоусов.

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На Западе заявили об отступлении ВСУ в Донбассе и Курской области
Журналист Чей Боуз: ВСУ отступают под Курском и в Донбассе
15 сентября 2024, 21:51

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Боевики ВСУ отступают в Донбассе и под Курском, поскольку не могут остановить продвижение ВС РФ, написал в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз. Он отметил, что западные издания специально замалчивают данные о вытеснении украинских войск из приграничья Курской области.
«ВСУ отступают в Курской области и на Востоке (в Донбассе. — Прим. ред.). Украинское командование предпринимает отчаянные попытки остановить масштабное российское контрнаступление в Курской области. Они терпят неудачу», — сказано в публикации.
Ранее Чей Боуз писал о том, что те, кто выступает за удары по РФ дальнобойным оружием Запада, будут прятаться в бункерах.

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#мир
#украина
#всу
#донбасс
#курская область
#новости
#война
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