Бойцы Черноморского флота России ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ
Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в северо-западной части Черного моря. Об этом 3 декабря сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Также сообщается, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 251 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.
Ранее поступила информация о том, что ВС РФ нанесли удар по полигону ВСУ к северу от запорожского Вольнянска. По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, обстановка в регионе остается напряженной.
Российская спецоперация на Украине продолжается.
Читайте также: