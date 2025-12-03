Достижения.рф

Бойцы Черноморского флота России ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ

Фото: istockphoto/booblik_uk

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в северо-западной части Черного моря. Об этом 3 декабря сообщило Министерство обороны Российской Федерации.



Также сообщается, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 251 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

Ранее поступила информация о том, что ВС РФ нанесли удар по полигону ВСУ к северу от запорожского Вольнянска. По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, обстановка в регионе остается напряженной.

Российская спецоперация на Украине продолжается.

Читайте также:

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0