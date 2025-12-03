Итоги переговоров Путина и Уиткоффа, подготовка Европы к войне с РФ и новогоднее перемирие: последние новости СВО на 3 декабря
На фронтах специальной военной операции идут активные бои. Российские войска уверенно продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление украинских сил. Они постепенно освобождают населенные пункты и разбивают оборонительные позиции противника, создавая условия для новых атак. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Сумское направлениеНа Сумском направлении группа «Север» ведет ожесточенные бои. В районе Андреевки украинские силы трижды пытались контратаковать, но вынуждены были отступить с потерями.
Белгородская областьВ Шебекино БПЛА ВСУ атаковал автомобиль, в результате ранения получили двое гражданских. В селе Дунайка FPV-дрон ударил по административному зданию, а в Гора-Подол и Дорогощь беспилотники атаковали частные дома. В Грузском произошло нападение на автомобиль.
Япония выделит Украине безвозмездно 25 миллионов долларов
Харьковское направлениеПосле взятия Волчанска продолжается штурм Вильчи. Группа «Север» продвигается с севера и захватывает административные здания, но противник отвечает контратакой. Есть продвижение у Лимана.
Краснолиманское направлениеРоссийские войска входят в городскую застройку и изолируют район боевых действий ударами дронов к западу от города.
Госсекретарь США Рубио оценил прогресс урегулирования конфликта на Украине
СеверскШтурм Северска продолжается. Дороги в город заблокированы с юга и севера, снабжение ВСУ осуществляется через поля. Противник сообщает о штурме восточной окраины Свято-Покровского на западном берегу реки Бахмутка.
КонстантиновкаВ Константиновке российские войска ведут штурмовые действия с юго-востока и закрепляются в застройке. На Дружковском направлении противник признает наше продвижение в районе Владимировки и восточнее Шахово.
Путин раскрыл самый радикальный ответ РФ на пиратство Украины
Красноармейск (Покровск)После новостей о взятии Красноармейска президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить безопасность иностранных журналистов и провести их по всем кварталам Красноармейска и Купянска.
Запорожская областьНа востоке Запорожья группа «Восток» штурмует северо-восточную окраину города. Освобождены Зелёный Гай и Доброполье.
Запорожский фронтПродолжается штурм Степногорска и Приморского. Наши источники предостерегают от преждевременных победных реляций: боевая работа продолжается.
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении идут встречные обстрелы, а также удары дронов через Днепр.
Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента СШАПомощник президента России Юрий Ушаков рассказал о встрече российского лидера Владимира Путина с американским спецпосланником Уиткоффом.
- В Кремле обсудили несколько вариантов мирного урегулирования ситуации на Украине;
- За пять часов встречи удалось глубоко проработать вопросы, связанные с конфликтом;
- Конкретные формулировки мирного плана США не обсуждали, говорили о его сути;
- Территориальные вопросы также стали темой разговора;
- Пока компромиссного варианта плана нет. Некоторые предложения из США приемлемы для России, а другие — нет;
- Путин через Уиткоффа передал Трампу дружеский привет и важные политические сигналы;
- Россия и США намерены продолжать диалог;
- Обсуждали и перспективы экономического сотрудничества между Россией и США;
- После встречи Россия и США не отдалились в вопросах украинского урегулирования;
- Возможность встречи Путина и Трампа зависит от работы помощников и МИДов.
«Пока найти компромиссы не удалось»: В Кремле подвели итоги встречи Путина, Уиткоффа и Кушнера
Новогоднее перемирие в зоне СВОПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что вопрос о новогоднем перемирии в зоне спецоперации пока не стоит на повестке дня. Он отметил, что сейчас идут совершенно другие процессы.
Подготовка Европы к войне с РФМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа должна готовиться к возможному конфликту с Россией. Он подчеркнул, что в будущем важно будет сохранить континент и избежать его разрушения.
Флаг Российской Федерации на главной площади КрасноармейскаВоеннослужащие группировки войск «Центр» развернули флаг Российской Федерации на главной площади Красноармейска Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.
«Российский триколор развернули на площади Шибанкова напротив Красноармейского индустриального института Донецкого национального технического университета. На площади также располагаются здания администраций города и района, а также городской дом культуры», — отметили в оборонном ведомстве.
Разминирование под КурскомВ ходе разминирования Курской области очищено 92 населенных пункта, обезврежены почти 2700 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Силы ПВО сбили 102 украинских беспилотника над регионами РоссииЗа ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских БПЛА самолетного типа. Наибольшая часть – 26 единиц – была ликвидирована в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.
В Брянской области было нейтрализовано 22 беспилотника, в Курской – 21. Еще 16 БПЛА было сбито в Ростовской области, семь – в Астраханской, шесть – в Саратовской. Атака четырех беспилотников была отражена в Воронежской области.