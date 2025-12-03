03 декабря 2025, 11:04

Фото: iStock/zabelin

На фронтах специальной военной операции идут активные бои. Российские войска уверенно продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление украинских сил. Они постепенно освобождают населенные пункты и разбивают оборонительные позиции противника, создавая условия для новых атак. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».





Сумское направление

Белгородская область

Харьковское направление

Краснолиманское направление

Северск

Константиновка

Красноармейск (Покровск)

Запорожская область

Фото: iStock/Evgeny555



Запорожский фронт

Херсонское направление

Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США

В Кремле обсудили несколько вариантов мирного урегулирования ситуации на Украине;

За пять часов встречи удалось глубоко проработать вопросы, связанные с конфликтом;

Конкретные формулировки мирного плана США не обсуждали, говорили о его сути;

Территориальные вопросы также стали темой разговора;

Пока компромиссного варианта плана нет. Некоторые предложения из США приемлемы для России, а другие — нет;

Путин через Уиткоффа передал Трампу дружеский привет и важные политические сигналы;

Россия и США намерены продолжать диалог;

Обсуждали и перспективы экономического сотрудничества между Россией и США;

После встречи Россия и США не отдалились в вопросах украинского урегулирования;

Возможность встречи Путина и Трампа зависит от работы помощников и МИДов.

Новогоднее перемирие в зоне СВО

Подготовка Европы к войне с РФ

Флаг Российской Федерации на главной площади Красноармейска

«Российский триколор развернули на площади Шибанкова напротив Красноармейского индустриального института Донецкого национального технического университета. На площади также располагаются здания администраций города и района, а также городской дом культуры», — отметили в оборонном ведомстве.

Разминирование под Курском

Фото: iStock/N-sky



Силы ПВО сбили 102 украинских беспилотника над регионами России