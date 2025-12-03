В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены топливные резервуары
В Воронежской области дежурные силы ПВО успешно уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата.
Губернатор Александр Гусев сообщил, что инцидент произошел минувшей ночью над Воронежем и в двух районах области.
Во время падения одного из сбитых БПЛА несколько резервуаров с топливом получили незначительные повреждения. К счастью, возгорания не произошло. Он поделился информацией через свой Telegram-канал, отметив оперативные действия сил противовоздушной обороны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: