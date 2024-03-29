Бойцы Росгвардии уничтожили заминированный схрон ВСУ с иностранным оружием

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НА бывших позициях Вооружённых сил Украины (ВСУ) бойцы Росгвардии обнаружили схрон с оружием иностранного производства. Он был заминирован.
Росгвардейцы изъяли из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ), ударный БПЛА мультироторного типа, оснащённый боевым зарядом, пять иностранных гранатомётов, 18 ручных гранат с запалами, три противопехотных и одну противотанковую мину, выстрелы для подствольного гранатомёта иностранного производства, шесть бутылок с горючей смесью и около трёх тысяч патронов к автоматическому стрелковому оружию. Все взрывоопасные предметы были уничтожены не месте.
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Александр Бойцов