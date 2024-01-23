Россиянка купила квартиру и обнаружила в ней схрон боеприпасов

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Женщина купила квартиру в центре Санкт-Петербурга и обнаружила в шкафу схрон с боеприпасами. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Отмечается, что 30-летняя петербурженка приобрела недвижимость на Большой Монетной улице. 21 января она начала разбирать вещи, оставленные прежними жильцами. В шкафу она обнаружила пакет, в котором хранились 21 патрон, 10 охотничьих патронов, боевая граната РГД-5 и ещё три неустановленных патрона.
Она обратилась в полицию, и на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они изъяли найденные боеприпасы для дальнейшей экспертизы.
Предварительно сообщается, что в квартире ранее проживал 74-летний пенсионер.
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Она обратилась в полицию, и на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они изъяли найденные боеприпасы для дальнейшей экспертизы.
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Анастасия Чинкова