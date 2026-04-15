Бойцы «Севера» с начала апреля уничтожили около 350 дронов ВСУ
Командир подразделения БПС с позывным «Ключ» сообщил, что военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Север» с начала апреля уничтожили около 350 беспилотников ВСУ в приграничных районах Белгородской области. Об этом пишет РИА Новости.
Более 200 целей расчеты поразили с помощью FPV-перехватчиков. Остальные аппараты военные сбили другими способами, включая подрыв и таран. По его словам, противник каждый день пытается ударить по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Расчеты ПВО встречают такие налеты еще на маршруте.
Значительную часть целей бойцы уничтожают на подлете к государственной границе. Такой подход снижает угрозу для жителей приграничья.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
