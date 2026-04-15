Жители Анапы сообщили о взрывах и ярких вспышках в небе
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в окрестностях Анапы. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Местные жители в беседе с изданием рассказали, что слышали грохот, от которого в домах затряслись окна. В общей сложности прогремело не менее шести громких взрывов со стороны Черного моря. По словам очевидцев, в небе начали появляться яркие вспышки, свидетельствующие о работе ПВО.
По предварительной информации, ВСУ пытаются атаковать Анапу с помощью беспилотников. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.
Ранее украинские войска ударили по Запорожской области. Из-за повреждения энергетического объекта в жилых домах региона пропал свет.
