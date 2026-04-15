Оператор БПЛА уничтожил около 50 единиц тяжелой техники ВСУ
Военнослужащий группировки войск «Север» с позывным «Небо» ликвидировал порядка 50 единиц тяжелой военной техники ВСУ, в том числе немецкую гаубицу PzH 2000 и польскую Krab. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Боец является оператором FPV-дрона и утверждает, что его подразделение специализируется на уничтожении вражеской техники. В основном целью оператором являются самоходные артиллерийские установки и танки.
«Находили, уничтожали. САУ Krab попадалась, танк Т-80. Самое такое хорошее, редкое – это PzH 2000, немецкая гаубица самоходная. М-37 гаубица у меня была. Из тяжелой техники в районе 50 с чем-то штук (уничтожено — прим. ред.)», — заявил «Небо».
