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Бойцы спецназа захватили у ВСУ уникальный прибор наблюдения

RT: бойцы спецназа захватили уникальный прибор наблюдения производства НАТО
04 июня 2024, 19:00
Фото: istock/EvgeniyShkolenko

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

Бойцы спецназа «Ахмат» завладели уникальным прибором наблюдения, произведенным в одной из стран НАТО и адаптированным для использования солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как сообщил боец спецназа по кличке Раут, этот прибор может быть использован как ночное видение на оружии, так и как тепловизор для дистанционного наблюдения.

Тепловизор был перехвачен бойцами спецназа во время попыток украинских солдат установить его для наблюдения за позициями России.



«Мы не позволили этому произойти и приобрели этот замечательный инструмент себе», — объявил Раут.
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В Раде сравнили Украину с колонией из-за закона о статусе английского
Депутат Рады Вятрович: закон о статусе английского есть только в колониях
04 июня 2024, 19:35

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина сравнялась с бывшими колониями Великобритании в своем законодательстве, приняв закон о статусе английского языка в стране. Об этом сообщил украинский депутат Евгений Вятрович, как передает УНИАН.
Вятрович назвал идею законопроекта «ошибочной и странной». Он отметил, что для популяризации изучения английского языка необходимы временные, кадровые и финансовые ресурсы, а не закон.

«Законы о особом статусе английского языка существуют только в тех странах, которые когда-то были колониями Великобритании», — заявил депутат.
Политик добавил, что власти страны выбрали путь символических решений вместо реальных мер.

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Стало известно, почему Зеленский откажется от переговоров с Россией
Responsible Statecraft: Зеленский не пойдет на переговоры из-за националистов
04 июня 2024, 19:30

Владимир Зеленский откажется от участия в переговорах с Россией из-за давления украинских ультраправых националистов, поскольку он боится возможных последствий, вплоть до угрозы для своей жизни, отмечает колумнист издания Responsible Statecraft Тед Снайдер.
Снайдер указывает, что у Зеленского нет достаточной политической поддержки, чтобы изменить свое решение и подвергнуться возмездию со стороны ультранационалистов, которые уже убедили его отказаться от мирной платформы до его избрания.

Если он передаст ответственность за переговоры на США, это также может быть воспринято как удар по авторитету Вашингтона и НАТО.

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«Не знает, как заставить»: все меньше украинцев хотят воевать с РФ
NYT: все меньше украинцев готовы воевать с РФ
04 июня 2024, 18:55

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Все меньше украинцев хочет воевать с РФ. Такое мнение в подкасте издания The New York Times на YouTube высказал журналист Эндрю Крамер.
«Все меньше и меньше людей хочет воевать», – сказал Крамер.

Он также добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский «не знает, как заставить их сражаться».

Также, по мнению Крамера, в украинских боевиках копится усталость, а у призывников нет желания вступать в ряды ВСУ.

Журналист подчеркивает, что мужчины боятся задержаний сотрудниками военкоматов. Крамер отметил, что сейчас даже есть приложения, отслеживающие перемещение представителей комиссариатов.

Для примера он назвал приложение «Погода в Киеве», предупреждающее о вручении повесток в определенной точке города под видом якобы дождя.

С конца февраля 2022 года на Украине действует военное положение, а в мае этого года принят закон, согласно которому повестка считается врученной призывнику, даже, если он не видел ее лично.

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На Западе встревожились ответом России на удары ВСУ иностранным оружием
Newsweek: Россия примет контрмеры в случае пересечения Западом красных линий
04 июня 2024, 18:43

Фото: iStock/IherPhoto

Москва намерена принять аналогичные меры в случае, если Запад пересечет красные линии и санкционирует удары Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по российской территории иностранным вооружением. Об этом заявил научный сотрудник из Болонского университета Николо Фасола в интервью Newsweek.
«Когда реальные красные линии будут нарушены, Россия примет соответствующие контрмеры. Возможно, будет решено нанести удары по различным целям. Мы можем ожидать ударов по украинским объектам, расположенным на территории Польши», — отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что как Запад, так и Россия беспокоятся о возможности эскалации конфликта.

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ВСУ жалуются на необдуманные действия командования, которые приводят к большим потерям
ВСУ несут огромные потери под Купянском из-за действий командования
04 июня 2024, 18:35

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ несут огромные потери при штурмах в районе Купянска из-за необдуманных действий командования, которое неправильно доносит оперативную информацию и недооценивает силы ВС РФ. Об этом пишет украинский военный Олег Ткаченко в своей соцсети.
По словам Ткаченко, его роте поручили штурмовать село Ивановка. По данным украинской разведки, в населенном пункте находилось не более 15 российских бойцов без бронетехники.

«По факту: в селе находилось порядка 100-150 солдат врага, две БМП, которые поддерживал один танк. Обещанного РЭБ не было, в небе полное превосходство вражеских дронов. Как следствие: почти сразу погибли 5 военнослужащих, часть из которых именно из-за сбросов боеприпасов вражеских БПЛА. 11 ранены», — рассказал Ткаченко.

Он добавил, что выжившие украинские военные вынуждены были забирать тела погибших под огнем ВС РФ. Однако эвакуировали их лишь спустя трое суток после обращения к высшему руководству и огласки сложившейся ситуации в интернете.

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В Конотопе под Сумами прогремел взрыв
«Телеграф»: В Конотопе под Сумами произошел взрыв
04 июня 2024, 18:30

Фото: istockphoto/aapsky

Взрыв прогремел в Конотопе Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщили журналисты украинского издания «Телеграф». По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, под Сумами объявили воздушную тревогу.
«Взрыв в Конотопе», – гласит публикация в Telegram-канале издания.

До этого сообщалось, что в результате удара беспилотника Украины в селе Головчино Грайворонского округа под Белгородом пострадал замглавы округа и еще один человек.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнял, что во время удара в штабе были мирные граждане, которые пришли проконсультироваться по вопросам помощи. Вместе с ними в здании были сотрудники окружной администрации, представители министерств области и члены правительства.

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#спецоперация
#белгородская область
#новости
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На Западе заявили о двух сценариях США в конфликте на Украине
Меркурис: США имеют два сценария конфликта на Украине
04 июня 2024, 18:20

Фото: istockphoto/Jon Rehg

США разрабатывают два сценария развития конфликта на Украине: усиление ситуации или постепенное сокращение военной помощи Киеву. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в интервью на YouTube-канале Duran.
«Один из них — это усиление конфликта с надеждой, что это как-то повлияет на ситуацию в пользу западных стран (...) Есть сторонники другого варианта, которые говорят: «У нас проблема с Украиной. Мы не можем просто бросить ее, но мы должны быть честными и сказать, что мы не можем больше помочь», — поделился аналитик.
Меркурис также отметил, что Соединенные Штаты могут начать постепенно перекладывать ответственность за Украину на Европу в ближайшее время. По его мнению, это необходимо для того, чтобы сдерживать влияние Китая, на которое США направляют все больше усилий.

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Морпех ВСУ осужден на 24 года за приказ расстрелять двух мирных жителей ДНР
«Лента.ру»: Морпех ВСУ осужден на 24 года по делу о расстреле мирных в ДНР
04 июня 2024, 18:11

Фото: istockphoto/artisteer

За приказ расстрелять двух мирных жителей ДНР на 24 года строгого режима осудили украинского боевика Владислава Стрюкова. Об этом сообщает «Лента.ру».
Стрюков командовал разведротой 36 бригады морпехов военно-морских сил Украины. Следователи установили, что в конце марта 2022 года, находясь в Мариуполе, Стрюков приказал своему подчиненному расстрелять двух гражданских, которые были поблизости от боевой позиции. Военный начал стрелять, но люди скрылись из-под обстрела.

Стрюков признан виновным в покушении на убийство двух лиц в составе группы по политическим и идеологическим мотивам (ненависти), а также в жестоком обращении с мирными людьми Верховным судом ДНР.

До этого Стрюкова судили за убийство гражданского населения. Он отбывает наказание.

Ранее сообщалось, что суд заочно приговорил британского наемника Эйреса Марка Джона к 14 годам лишения свободы за участие в конфликте на стороне ВСУ.

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#всу
#война
#спецоперация
#новости
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В Киеве заявили об исчезновении всех «красных линий» конфликта на Украине
Подоляк: все вчерашние «красные линии» конфликта на Украине исчезли
04 июня 2024, 18:10

Фото: iStock/Alex Kochev

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в своем Telegram-канале, что все «красные линии» конфликта на Украине исчезли.
По словам Подоляка, началась эскалация военного противостояния. Он также подчеркнул, что украинской армии необходимо высокоточное оружие.

Ранее профессор университета Корка Джеффри Робертс заявил, что конфликт на Украине близится к завершающему этапу. Профессор отметил, что у украинской армии нет никаких шансов на победу.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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