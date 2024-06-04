Бойцы спецназа захватили у ВСУ уникальный прибор наблюдения

Фото: istock/EvgeniyShkolenko
Бойцы спецназа «Ахмат» завладели уникальным прибором наблюдения, произведенным в одной из стран НАТО и адаптированным для использования солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как сообщил боец спецназа по кличке Раут, этот прибор может быть использован как ночное видение на оружии, так и как тепловизор для дистанционного наблюдения.
Тепловизор был перехвачен бойцами спецназа во время попыток украинских солдат установить его для наблюдения за позициями России.
Спецназ «Ахмат» перебросили на Харьковское направление
Смертоносную группу «Аида» спецназа «Ахмат» перебросили под Харьков
Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен президентом ФК «Ахмат»
Тепловизор был перехвачен бойцами спецназа во время попыток украинских солдат установить его для наблюдения за позициями России.
«Мы не позволили этому произойти и приобрели этот замечательный инструмент себе», — объявил Раут.Читайте также:
Спецназ «Ахмат» перебросили на Харьковское направление
Смертоносную группу «Аида» спецназа «Ахмат» перебросили под Харьков
Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен президентом ФК «Ахмат»
Артем Кузьмин