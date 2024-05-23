Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен президентом ФК «Ахмат»

Фото: сайт Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту
Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, министр спорта региона Ахмат Кадыров назначен на пост президента футбольного клуба «Ахмат». Об этом в своих соцсетях написал Магомед Даудов, который до сегодняшнего дня занимал эту должность.
Он подчеркнул, что в четверг прошло заседания совета директоров футбольного клуба, в ходе которого он сложил свои полномочия президента. Отметим, что Даудов занимал эту должность около 13 лет.
Экс-глава клуба лично предложил кандидатуру Кадырова, которая была утверждена советом директоров.
Отметим, что Кадыров был назначен на должность министра по физической культуре и спорту Чеченской Республики 21 мая.
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Экс-глава клуба лично предложил кандидатуру Кадырова, которая была утверждена советом директоров.
Отметим, что Кадыров был назначен на должность министра по физической культуре и спорту Чеченской Республики 21 мая.
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Анастасия Чинкова